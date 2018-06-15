’Hudut Kartalları’nın bayram sevinci

Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyünde konuşlu bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’nda, vatani görevini yapan kahraman Türk askerleri, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta komutanlarıyla kutluyor. Türkiye-Yunanistan sınır hattındaki Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’nda, gece gündüz, yaz kış, kar yağmur demeden görev yapmanın onurunu taşıyan hudut kartalları, Ramazan Bayramı’na asker ocağında girdi.

Bayram günü ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve aileleriyle birlikte olmasalar da "ikinci ailem" dedikleri komutanları ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Askerlerin bayramını kutlamak için Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’na gelen 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Volkan Karaaslan, Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Mehmet Iskan tarafından hudut tekmiliyle karşılandı.

Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Volkan Karaaslan, askerlerin bayramını tek tek kutladı.

Piyade Er Tuncay Varlıbaş, ailesinin Trabzon’da yaşadığını belirterek, "Biliyorsunuz vatan görevi kutsaldır. Ben de bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmenin, güzel vatanımızın sınırlarını korumanın onurunu yaşıyorum. Sağ olsun komutanlarımız da her türlü konuda bize yardımcı oluyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin emin ve güvenilir ellerinde görevimizi şerifi ile yapıyoruz. Bir baba ocağı bir de asker ocağı. Ne mutlu ki bizlerde asker ocağındayız. Buradan ailemin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım" dedi.

"Milletimiz güvenle yaşamlarına devam etsin"

Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakol Komutanı Piyade Asteğmen Mehmet Iskan, "Bu özel günde bizlerle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Karakol Türkiye-Yunanistan sınırında bulunmaktadır. Hudut emniyeti karakolumuz tarafından büyük bir özveriyle sağlamaktadır. Karakolda görev yapan Mehmetçikler, evlerinden ve ailelerinden uzaklarda, zor şartlarda gece gündüz, 24 saat esası ile hudutta görevlerini yeni getirmektedirler. Parolamız hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz vecizesidir. Hudutta görev yapan tüm personel bu ayrıcalığın farkında olarak vazifesini cansiperane bir şekilde ifa etmektedir. Personelimizin disiplini tam moral ve motivasyon yüksek olup hudutta görev yapmaktan gurur duymaktadırlar. Hudut birliklerinde görev yapan Mehmetçiklerin aileleri evlatlarıyla ne kadar övünseler azdır. Askerlik hizmeti sırayla icra edilmektedir. Bizlerden önce de aynı hizmet büyüklerimiz tarafından layıkıyla icra edilmiştir. Burada yaşanacak anılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bizler buradayken milletimiz güvenle yaşamlarına devam etsin. Çünkü biz buradayız. Öncelikle ailem, şehit ve gazi aileleri ile diğer asker ailelerinin de bayramını kutlar, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa temenni ederim" şeklinde konuştu.

"Ailemin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım"

Piyade Er Yasin Şanlıtürk ise ailesinin Karaman’da yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle karakolumuza hoş geldiniz. Eğitim merkezine müteakip görev yerim 1. Hudut Tabur Komutanlığı’na çıktı. Görev yerime katıldıktan sonra Şehit Er Cumali Tüter Hudut Takım Karakolu’na görevlendirildim. Onur ve gurur verici bu görevinden dolayı çok mutluyum. Vazifemin önemini ve ciddiyetini bilerek, Türk askerine yakışır şekilde görev yapmaktayım. Ailemin ve milletimizin Ramazan Bayramını kutlarım."

"Hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz"

Piyade Er Muzaffer Kayış, ailesinin Kırıkkale’de yaşadığını dile getirerek, "Öncelikle bugün bizlerle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Askerlik ve hudut hizmeti kutsaldır. Bu kutsal görevi özellikle hudutta yapmaktan dolayı gurur duymaktayız. Hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz. Burada, karakolda arkadaşlarımızla birlikte onur ve gurur verici bu görevi yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Buradan ailemin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım" diye konuştu.