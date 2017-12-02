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02 Aralık 2017 12:29

Huzur evi sakinlerinden ‘el emeği göz nuru’ sergisi

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı, Edirne Merkez Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet almakta olan yaşlılar, “El emeği, göz nuru ürünleri” Edirne’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde sergiledi.

Huzur evi sakinlerinden ‘el emeği göz nuru’ sergisi

02 Aralık 2017 12:29


Sergi açılışına Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Halk Eğitim Müdürü Recep Kozan ve huzurevi sakinleri katılım sağladı.


Serginin açılışında yer alan ve huzurevinde kalan yaşlılar ile her gün bir araya gelen Usta Öğretici Nuray Doğar, sergi ürünlerini ziyaretçilere tanıttı. Usta öğretici Doğar, “Yaşlılarımız ile her gün farklı tasarımlar yapıyoruz. El emeği, göz nuru ürünler üretiyoruz. Bu ürünlerin içerisinde; kolyeler, küpeler, kısacası takı tasarımları, kumaşlardan yapılmış ürünler, ahşap ürünler, biblolar, el işi ile yapılabilecek her türlü ürün sergimizde yer almakta, ayrıca eskimiş ve atılmaya yüz tutmuş sandık ve ahşap ürünlerin de onarılarak, çeşitli süslemeler ile dekoratif anlamda geri kazandırıyoruz daha sonra Huzurevimizin tanıtım salonunda ve farklı zamanlarda gerçekleştirdiğimiz sergilerde bu ürünleri sergiliyoruz. Yaşlılarımız yapmış olduğu ürünleri sergilemekten de oldukça mutlu oluyorlar” dedi.


Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu da yaptığı konuşmada, “Huzurevinde kalan yaşlılarımızın hayatlarına sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları konusu bizim için önem arz etmektedir. Yaşlanma doğal bir süreçtir, bu dönemde insanların fiziksel sorunları kadar psikolojik ve sosyal uyum sorunlarıyla da ilgilenme ihtiyacımız var. İl Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa planladığımız hizmetler, yaşlılarımız için hem sağlıklı hem de sosyal bir yaşamı desteklemektedir. Böylece yaşlılarımız yaşamlarında, soyutlanmadan mutlu bir yaşam sürdürebilmektedir. Bugün burada bu anlattıklarımın bir parçası olan sergimizi açtık. Huzurevinde kalmakta olan yaşlılarımız boş vakitlerinde el işleri uğraşarak ortaya güzel ürünler ortaya koymaktalar. Farklı zamanlarda bu ürünlerimizi sergiler açarak Edirne Halkı ile buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.


Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ise, “Bizlere emanet edilen yaşlılarımızın, toplumsal hayattan kopmadan, daha kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için sürekli olarak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler sürdürmekteyiz. Amacımız kurum bakımındaki yaşlıların, yalnızlık duygusuna kapılmadan insanlarla iç içe yaşamlarını devam ettirmeleri ve toplumsal hayattan kopmamalarıdır. Yaşlısına sahip çıkmayan toplumların geleceğe güvenle bakma şansı yoktur. Farklı zamanlarda düzenleyeceğimiz sergilerde Edirne Halkını yanımızda görmek istiyoruz. Yaşlılara saygının özel günler ile sınırlandırılmaması, yıl boyunca olması dileğiyle, serginin açılmasına vesile olan herkese, alışveriş merkezi yetkililerine, bizlere burada her türlü imkanı sağlayan esnafımıza ve el emeği, göz nuru ürünlerde emeği olan yaşlılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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