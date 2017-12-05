Huzur evi sakinlerinin golf merakı

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Balıkesir’deki Merkez Huzurevinde pilot uygulama olarak organize edilen "Mini Golf Turnuvası" için 16 ilden 250’den fazla sporcu bir araya geldi. Edirne’den de katılım gösteren huzurevi sakinleri, boccada olduğu gibi mini golf de de iddialı olduklarını gösterdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüze bağlı Edirne Merkez Huzurevi ve Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi bünyesinde hizmet alan yaşlılarımıza yönelik ’Mini Golf’ sporu alanında, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi olarak düzenlenecek turnuvalar için çalışmalara şimdiden başlanmıştır" denildi.