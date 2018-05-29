Maksat üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?” dedi.

Edirne’de, özel bir otelde düzenlenen ‘Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkiidaşı Valentin Radev, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Chirstian Berger ve beraberindeki AB üyesi büyükelçilerle bir araya geldi.

Soylu, “Avrupa Birliği vize serbestisini Türkiye’ye vermemek için türlü türlü bahaneler üretmektedir. Keza yakın zamanda katılım öncesi yardım aracı fonlarında kesintiye gidilmesi yönünde karar alındı. Bu kararın kişilerimizde güven problemi oluşmasından başka sonuç doğurmayacağı da açık bir şekilde ifade etmek isterim. Bizim ülkemizde bir söz var. ‘Maksat üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?’ Eğer Avrupa Birliğinin amacı Ortadoğudan mülteci akınını durdurmak yaşanan can kayıplarını engellemek Avrupa ülkelerinin sınırlarında Avrupa medeniyet ilkelerine uymayan görüntüleri engellemek ve terörün Avrupa’ya sızmasını önlemek ise bunun yolu Türkiye ile ilişkilerde bağımlı ortaklık değil, eşit ortaklık fikrine kendini alıştırmaktan geçmektedir. Arkadaşlar göçü hepiniz biliyorsunuz. Türkiye göçü hafif gevşetse, biliniz ki Afganistan’dan Afrika’ya kadar Suriye’den Irak’a kadar herkes Avrupa’ya göçer” dedi.