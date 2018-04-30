İhaleye çıkarılan gümrük kaçağı 7 yavru köpek satılamadı

İhaleye çıkarılan 2 Çin Aslanı yavru köpek ise toplam 800 lira bedelle ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı.

Edirne’de, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen çeşitli cinslerde 9 yavru köpek, 27 Nisan 2018 tarihinde Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık ihaleyle satışa çıkarıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık artırma suretiyle 4’ü Çin Aslanı, 3’ü King Charles, 1’i Terrier ve 1’i Pug olmak üzere 9 yavru köpeğin açık ihale ile satışı gerçekleştirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası J-1 bölümünde gerçekleştirilen ihaleye, 3 kişi katıldı. Gün öncesinden teminat bedellerini yatıran şahısların, 4’ü Çin Aslanı, 3’ü King Charles, 1’i Terrier ve 1’i Pug olmak üzere 9 yavru köpeğe, köpek başına 150 ila 500 lira arasında fiyat verdiği açıklandı.

İhale sonuçları açıklandı

İhale sonuçlarının kurul değerlendirmesi sonrası Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye giren şahıslara bilgi verildi. 9 gümrük kaçağı yavru köpekten 7’si tekliflerin az bulunması nedeniyle söz konusu ihale sonrası satılamadı.

2 Çin Aslanı 800 liraya satıldı

İhaleye çıkarılan 2 Çin aslanı yavru köpek ise toplam 800 lira bedelle ismi açıklanmayan bir kişi tarafından satın alındı. Köpekleri satın alan kişinin birisine 300 lira, diğerine ise 500 lira bedel ödeyerek yavru köpekleri satın aldığı öğrenildi.

Öte yandan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre yeni ihalenin Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.