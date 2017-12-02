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02 Aralık 2017 16:29

Ihlamurun fiyatı dudak uçuklattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez içeceklerinden ıhlamurun fiyatı dudak uçuklattı.

Ihlamurun fiyatı dudak uçuklattı

02 Aralık 2017 16:29


Keşan’da kilogramı 250 TL’den satışa sunulan ıhlamuru vatandaşlar gramla alıyor. Keşan’da aktarlık yapan Raşit Yıldırım, ıhlamur fiyatından dolayı satışların düşük olduğunu kaydetti.


Yıldırım, "Ihlamurun kilosu 250 TL oldu. Kilo ile ıhlamur alan kalmadı. 20 gramlık paketler halinde satış yapıyoruz. İnsanlar kış aylarında ıhlamuru soğuk algınlığı, nefes darlığı, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiğinden ötürü tüketiyor. Fiyatların yüksek olması ise bu işin tüccarlığını yapanlardan kaynaklanıyor. Yazın ağaçlardan ıhlamur toplayarak stok yapıyorlar. Piyasa kilitlenince fiyat yükseliyor. Fiyatların yüksek olması ıhlamurun az olmasıyla ilgisi yok. Bölgemizde de ormanlık alanlarda ıhlamur var. Geçtiğimiz yıl da fiyatlar yüksekti. Biz şu anda ıhlamur almak için numune bekliyoruz" dedi.




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