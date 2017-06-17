Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:23

İhlas Pazarlama ailesi iftarda buluştu

İhlas Pazarlama Edirne Temsilciliği, ihlas çalışanlarını geleneksel iftar yemeğinde bir araya getirdi.

İhlas Pazarlama ailesi iftarda buluştu

17 Haziran 2017 12:23


İhlas Pazarlama Ofis Grubu, Türkiye Gazetesi ve İhlas teknik servis çalışanlarını buluşturan iftar yemeğine katılan herkese teşekkür eden İhlas Pazarlama Edirne-Kırklareli Temsilcisi Bünyamin Miral, “Edirne bölge çalışanlarının heyecanla, vizyon ve misyon sahibi, büyük hedefleri olan, çalışkan ve takım çalışmasına uyumlu, özverili” olduğunu söyledi.


Bu başarıda en önemli etkenin ise sevgi, muhabbet, hoşgörü ve birlik beraberlik içerisinde çalışmak olduğunun altını çizen Miral, “Şu çok önemlidir. Bir hadis-i şerif mealinde (Toplulukta, birlik ve beraberlikte rahmet var, ayrılıkta ise Azab-ı ilahi vardır.) Bizler her daim bir olacağız, görev ve sorumluluk alanlarımız farklı olabilir, İhlas bayrağı altında toplanmış bu güzide ekip, her zaman ismini yeni başarılara imza atarak, bu bayrağı bizden sonra gelen nesillere de taşımaya devam edecektir. Başarı hiç kimseye kendiliğinden gelmez, onu ancak dişiyle, tırnağı ile kazıya kazıya hak edenler elde edebilir. Başarılı olmanın formülü aslında son derece basittir. Çalışmak, kararlı olmak ve sabırdır. Bu üç önemli özelliği taşıyan herkes eninde sonunda başarılı olacaktır. Çünkü bu üç özellik insanı başarıya götüren bir anahtar rolündedir. Çalışmadan,yani emek vermeden emek olmayacağı gibi çalışmadan da başarı gelmeyeceği aşikardır.Bu yüzden diyoruz ki herkesin çalışma azmini en üst sevide tutması gereklidir” dedi.


Hedeflerini de açıklayan Miral, “Bizim 2018 ve sonraki yıllar içinde çalışma programımız belli, bu program dahilinde daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız, çalışma arkadaşlarımı tebrik ve takdir ediyorum” diyerek, konuşmasını sonlandırdı.


Türkiye gazetesi Edirne Temsilcisi Mehmet Arısoy ise Türkiye Gazetesi’nin tarafsız yayıncılık anlayışı ile haberin merkezi haline gelen İhlas Haber Ajansı ile gerçek ve doğru haberi, okuyucularımıza ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. İftar programına, İhlas Haber Ajansı Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:29
  • Akşam :20:59
  • Yatsı :23:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!