İhlas Pazarlama ailesi iftarda buluştu

İhlas Pazarlama Ofis Grubu, Türkiye Gazetesi ve İhlas teknik servis çalışanlarını buluşturan iftar yemeğine katılan herkese teşekkür eden İhlas Pazarlama Edirne-Kırklareli Temsilcisi Bünyamin Miral, “Edirne bölge çalışanlarının heyecanla, vizyon ve misyon sahibi, büyük hedefleri olan, çalışkan ve takım çalışmasına uyumlu, özverili” olduğunu söyledi.

Bu başarıda en önemli etkenin ise sevgi, muhabbet, hoşgörü ve birlik beraberlik içerisinde çalışmak olduğunun altını çizen Miral, “Şu çok önemlidir. Bir hadis-i şerif mealinde (Toplulukta, birlik ve beraberlikte rahmet var, ayrılıkta ise Azab-ı ilahi vardır.) Bizler her daim bir olacağız, görev ve sorumluluk alanlarımız farklı olabilir, İhlas bayrağı altında toplanmış bu güzide ekip, her zaman ismini yeni başarılara imza atarak, bu bayrağı bizden sonra gelen nesillere de taşımaya devam edecektir. Başarı hiç kimseye kendiliğinden gelmez, onu ancak dişiyle, tırnağı ile kazıya kazıya hak edenler elde edebilir. Başarılı olmanın formülü aslında son derece basittir. Çalışmak, kararlı olmak ve sabırdır. Bu üç önemli özelliği taşıyan herkes eninde sonunda başarılı olacaktır. Çünkü bu üç özellik insanı başarıya götüren bir anahtar rolündedir. Çalışmadan,yani emek vermeden emek olmayacağı gibi çalışmadan da başarı gelmeyeceği aşikardır.Bu yüzden diyoruz ki herkesin çalışma azmini en üst sevide tutması gereklidir” dedi.

Hedeflerini de açıklayan Miral, “Bizim 2018 ve sonraki yıllar içinde çalışma programımız belli, bu program dahilinde daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız, çalışma arkadaşlarımı tebrik ve takdir ediyorum” diyerek, konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye gazetesi Edirne Temsilcisi Mehmet Arısoy ise Türkiye Gazetesi’nin tarafsız yayıncılık anlayışı ile haberin merkezi haline gelen İhlas Haber Ajansı ile gerçek ve doğru haberi, okuyucularımıza ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. İftar programına, İhlas Haber Ajansı Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı da katıldı.