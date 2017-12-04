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04 Aralık 2017 11:09

İhlas Vakfı’nın yabancı öğrencileri, Edirne’ye hayran kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, İhlas Vakfı Bahçelievler Öğrenci Yurdunun ’Bir iz’ projesi dahilinde, yurtta kalan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin Edirne gezisi gerçekleştirildi.

İhlas Vakfı’nın yabancı öğrencileri, Edirne’ye hayran kaldı

04 Aralık 2017 11:09


Edirne’yi gezen ve gezdikleri yerler hakkında yazar Halil Delice’den bilgi alan yabancı öğrenciler, “Gördüğümüz tarihi eserler bize, Osmanlı’nın medeniyetin zirvesi olduğunu gösterdi, özellikle akıl hastalarının meşguliyetle tedavi edildiği hastaneye, sadaka taşına, Selimiye Camisi’ne, Kırkpınar’ın temsil ettiği değerlere hayran kaldık” dedi.


İhlas Vakfı Yurtdışı Koordinatörü Osman Gül’ün organizatörlüğünde gerçekleştirilen gezi sırasında, Edirne araştırmacısı, gazeteci yazar Halil Delice, Edirne’de binlerce tarihi eserin yok edildiğini, geride kalan bir avuç eserin, Osmanlı’nın, Edirne’nin medeniyetin, insanlığın, merhametin, adaletin zirvesi olduğunu göstermeye yettiğini söyledi.


Öğrencilere, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami, Hasan Sezai Hazretleri Dergahı, İkinci Beyazıt Külliyesi, müzeler, Yeni Saray kalıntıları, Kırkpınar’ın yapıldığı Sarayiçi, Meriç ve Tunca üzerindeki tarihi köprüler gezdirilerek mekanlar ve bunların temsil ettiği tarihi değerler hakkında Halil Delice tarafından bilgi verildi.


Selimiye Camisi’nin tam bir kainat modeliyle, yedi kat gök ve Arş misal alınarak sekiz kat olarak inşa edildiğini, camin tam ortasındaki müezzin mahfilinin Kâbe’yi temsil ettiğini söyledi, 98 çeşit lale motifinin ve ters lalenin sırrını anlattı. “Selimiye, dünyanın en muhteşem tarihi eseridir. Bu eserde, kubbedeki kırk pencerenin, kubbeyi taşıyan sekiz sütunun, minber basamaklarının yirmi dört olmasının, avludaki on sekiz kubbenin, dört minarenin, on iki şerefenin ve diğerlerinin mutlaka ve mutlaka hepsinin bir manası vardır” dedi.


Osmanlı medeniyetin niçin zirve olduğunu, sadaka taşının anlatmaya yeteceğini söyleyen Delice, “Çocukların eremeyeceği yükseklikte bir mermer sütun olan Sadaka Taşı’nın tepesinde bir çukur vardı. Buraya zenginler kimse görmeden para bırakır, fakirler de ihtiyacı kadar alırdı” dedi.


Kırkpınar’ın bir alperenler yadigarı, vatan edinme destanı olduğunu belirten Halil Delice, “Kırkpınar, ermeydanı olan yeryüzünde, insanoğlunun hayatı boyunca şeytan, nefsi ve kötü çevresine karşı yaptığı mücadeleyi ve bu mücadele sonunda sonsuz güzelliğe kavuşmasını temsil eder” açıklamasında bulundu.




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