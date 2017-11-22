"İki kentin tarihi, kültürel ve turistik hazineleri tanıtılacak"

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1. Teklif Çağrı kapsamında Edirne Belediyesi ile Nessebar Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Edirne ve Nessebar’ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması” projesi kapsamında “Tarihi ve Kültürel Mirasın Turizm ile İlişkisi” isimli konferans gerçekleştirilecek.

Proje liderliğini Edirne Belediyesi’nin yaptığı “Edirne ve Nessebar’ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması” projesinin 451 bin 837,87 Euro hibe sözleşmesi 20 Mart 2017 tarihinde imzalandı. Bu proje kapsamında 28 Kasım Salı günü ETSO Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan ‘Tarih ve Kültürel Mirasın Turizm İle İlişkisi’ isimli Konferansta ICOMOS Türkiye Onursal Üyesi Prof. Dr. Nevzat İlhan ve Bulgaristan ICOMOS eski Genel Sekreteri ve Uluslararası Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Mariela Modeva konuşmacı olarak yer alacak.

"Kentin gelişimine büyük katkı sağlayacak"

Edirne Belediyesi’nin Nesebar ile yürüttüğü projenin kentin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de gerçekleştirilecek konferansa tüm Edirne Halkı’nı davet ederek, “Proje kapsamında, Edirne’de tarihi ve turistik alanlara 8 adet iç mekan 8 adet dış mekan bilgilendirme kiosku temin edilecek, web sitesi ve akıllı telefon uygulamaları da hazırlanacak. Kiosklarda ve akıllı telefon uygulamalarında bilgi olarak digital şehir haritası, tarihi ve turistik yerler ile ilgili bilgilendirmeler, oteller, yeme içme yerleri, şehirde düzenlenecek etkinliklere ait aylık takvim, minibüs güzergahları, taksi duraklarının yerleri ve telefonları yer alacak. Bu kiosklar şehrin görünen ve işlek yerlerine konularak turistlere Türkçe İngilizce ve Bulgarca olmak üzere 3 dilde hizmet vermesi sağlanacak. Örneğin otogara gelen ve şehir hakkında bilgisi olmayan bir turist aradığı yönlendirme bilgilerine günün hangi saatinde olursa olsun ulaşabilecek. Proje kapsamında ortak etkinlik olarak Edirne’nin ve Nessebar’ın tanıtımına katkı sağlamak için Yaz festivali düzenlenecek. Festivalde konserler, yöresel gösteriler yer alacak. Ortak bir video klip çekilip, şehirlerimizi tanıtmak amacıyla Ulusal ve Uluslararası farklı etkinliklerde yayınlanacak” dedi.

"İki kentin tarihi, kültürel ve turistik hazineleri tanıtılacak"

Edirne ve Nessebar’ın ortak özelliğinin UNESCO tarafından tanınacak düzeyde tarihi eserlere sahip olmaları olduğunu ifade eden Gürkan, “Edirne, Selimiye Camii ve Külliyesi ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alırken, Nessebar ise, tarihi eski şehri olan yarımadası ile UNESCO dünya mirası listesinde, doğal, kültürel ve tarihi miras altyapısından daha iyi faydalanılarak bölgemizin turistik cazibesinin artırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 28 Kasım 2017 Salı günü gerçekleştirilecek konferans ile tarihi ve kültürel mirasın turizm ile ilişkisini değerlendirilecek” ifadelerine yer verdi.