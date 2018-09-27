İklim Diplomasi Haftası'nda Buğday filmi gösterimi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Edirne AB Bilgi Merkezi, Türkiye'nin 20 kentindeki AB Bilgi Merkezleri ile eş zamanlı olarak ‘bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz' sloganıyla İklim Diplomasi Haftası'nı kutlamak amacıyla yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun ‘Buğday' filminin gösterimini gerçekleştirdi.

24-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe AB Bilgi Merkezi Edirne Koordinatörü Güliz Elif Yardımcı, Lüleburgaz Belediyesi Proje Koordinatörü Seden Özen Ergin, Trakya Üniversitesi akademisyenleri, Plastiğe Hayır Platformu Temsilcisi Begona Rodriguez, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri katıldı.

Film gösterimi öncesi düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Güliz Elif Yardımcı, AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesine ilişkin bilgiler vererek, projenin hangi amaca hizmet ettiğini ve AB katılım sürecine nasıl katkıda bulunduğundan bahsetti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Eylem Haftası kapsamında 24-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin 20 farklı ilinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Yardımcı, etkinliklerin iklim eylemine, Talanoa Diyaloğu'na ve bu kapsamdaki AB projelerine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Programda, Lüleburgaz Belediyesi Proje Koordinatörü Seden Özen Ergin, Lüleburgaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘İklim Değişikliğine Karşı Bisikletlerimizle Mücadele Ediyoruz' isimli projenin sunumunu gerçekleştirdi. Ergin, projenin kapsamı, amaçları, bütçesi, faaliyetleri, hedefleri ve sonuçları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda iklim değişikliği, sebepleri ve gelecek vadede etkilerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Ergin'in sunumunun ardından programda yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun ‘Buğday' adlı filminin gösterimi gerçekleştirildi.