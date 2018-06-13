İlçe müftüsünden “barış” vurgusu

Ramazan Bayramı’nın 15 Haziran 2018 Cuma sabahı saat 06.27’de kılınacak bayram namazı ile başlayacağını dile getiren Yiğit, "Tüm vatandaşlarımızı bayramda camilerimize davet ediyoruz. Bayramların sevinç günleri olduğunu unutmayalım. Bayramlarda herkes bir arada olmalıdır. Yıllardır yaşadığımız güzellikleri umarım bu bayramda da yaşarız. Bayramlarda mutlaka büyüklerimizi ziyaret edelim. Uzakta olanlara da muhakkak telefon edelim. Vefat edenleri de mezarlıklarda ziyaret edelim ve oradan ibret alalım" dedi.

"Kimse kimseyle küs kalmasın"

Bayramların küskünlerin ve dargınların barışma zamanı olduğunu söyleyen Mehmet Yiğit, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Küs olanlara bayramlarda yardımcı olalım, onları barıştıralım. Bu büyük bir erdemdir. Kimse kimseyle küs kalmasın, bayramlar sevinç günleridir. Bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Allah-u Teala sağlık, afiyet, işlerinde güzellikler, aile mutlulukları versin."