İlk kayıt Rektör Tabakoğlu’ndan

İlk kaydı ise Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde başlayan kayıtların ilk gününe üniversiteli olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk kaydını bizzat gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanan İrem Çıldır’ın kaydını yapan Rektör Tabakoğlu, öğrenci ve ailesini tebrik ederek başarılar diledi. Tüm akademik birimlerin kayıt masalarını ziyaret ederek öğrenciler ve kayıtlarda görev alanlarla sohbet eden Prof. Dr. Tabakoğlu’na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Hakan Akıncı ile Ahmet Sezgin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tülün Özsaygılı eşlik etti.

Çalıştığı üniversitede diş hekimiliği okuyacak

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrıca, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde memur olarak görev yapan ve bu yıl Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Ceyhun Meşeli’nin kaydını da gerçekleştirdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı kayıtlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Tabakoğlu, öğrenciler ve ailelerin bu mutlu günde yaşadıkları heyecana ortak olduklarını belirterek, Trakya Üniversitesini tercih eden öğrencilerin, gelecekleri ve kariyerleri için çok doğru bir adım attıklarını ifade etti. Trakya Üniversitesinin Balkanlar ve bölgenin en iyi eğitim kurumu olduğunu paylaşan Tabakoğlu, üniversite olarak her geçen gün daha önemli ve güzel işler başardıklarını, bu büyümenin ve gelişmenin tercihlere yansımasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

"49 bin öğrenci sayısını aştık"

Trakya Üniversitesinin yükselen bir marka değerinin olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Bu yıl, 7 bin 200 öğrenci bizleri tercih ederek Trakya Üniversitesi’ne kayıt yaptırıyor. Bunun yanı sıra bine yakın uluslararası öğrenciye de bu yeni dönemde ev sahipliği yapacağız. Lisansüstü eğitimde yine yaklaşık bin öğrenciye kapılarımızı açıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin genel olarak tercih edilme oranı oldukça yüksek. Bu doğrultuda Edirne sokakları da büyük bir genç nüfus ve yeni bir nefesle buluşacak. Bu durum Edirne’de yaşayan halkımız ve bölge esnafımız için büyük bir dinamizm ve katkı demek. Son rakamlarla 49 bin öğrenci sayısını aşmış olduk. Bugün burada Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler olduğunu görüyoruz. Genç arkadaşlarımızla tanıştık ve kendilerine başarılar diledik. Ayrıca, kurum çalışanlarımızın çocuklarının da Trakya Üniversitesini tercih etmesi gurur ve mutluluk verici. Bu durum, kurumsallaşma yolunda önemli mesafeler kat ettiğimizin bir göstergesi. Uzun zamandır hayata geçirdiğimiz sistemli çalışmaların karşılığını almaya başlamış olmak, hepimiz adına mutluluk verici. Diğer taraftan çalışanlarımız da üniversite kazanıyor ve çalıştığı kurumu tercih ediyor. Trakya Üniversitesi ailesi, her geçen yıl giderek büyüyor ve genişliyor. Bizler de daha iyi bir Trakya Üniversitesi için yorulmadan canla, başla çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı olmasını diliyorum” dedi.

Stantları tek tek gezdi

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kayıt alanında açılan stantların ardından Balkan Kongre Merkezi önünde kurulan özel öğrenci yurtlarının stantlarını da ziyaret ederek yurtlar, kapasiteleri ve doluluk oranları hakkında bilgi aldı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tülün Özsaygılı ise dileyen adayların https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik kayıt yapabileceklerini belirterek, elektronik kayıtların öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlı olduğunu belirtti. Özsaygılı, belirtilen belgeleri tamamlayan adayların 3-7 Eylül tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezinde şahsen kayıtlarını yapabileceklerini söyledi.