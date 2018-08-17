İmar affında depreme dayanıklılık açıklaması

Aktan, 17 Ağustos 1999 Depreminin 19. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, imar affına ve Keşan’daki doğal gaz altyapısına dikkat çekerek, “Zaten büyük risk içeren deprem olayları, artık daha fazla risk taşıyor” dedi.

İmar affına da temkinli yaklaşmak gerektiğini bildiren KEDAK Başkanı Aktan, şunları söyledi:

"İmar affına giren tüm yapıların sağlıksız olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Ancak, bu kapsama alınan pek çok yapının da yer seçimi, jeolojik etüd, proje, statik hesabı vb. olmazsa olmaz teknik gerekliliklerden uzak ve kontrolsüz olarak yapıldığı da gerçektir. Bunların, sağlıklı bir biçimde depreme dayanıklılık incelemesinden geçirilmeden yasal hale getirilmesi ve olduğu gibi onaylanması, yaşanacak bir depremde oluşacak can kayıplarını artıracaktır. Kuşkusuz bu, af kapsamına girmesine gerek olmayan, mevzuat açısından uygun bulunmuş ve yasal görünen, ancak yeterince denetlenmemiş tüm yapılar için de geçerlidir. Her zaman vurguladığımız gibi, depreme karşı alınacak en büyük önlem, depreme dayanıklı sağlıklı yapılar üretmek ve onların içinde, depremde yıkılıp devrilmeyecek şekilde monte edilmiş eşyalarla yaşamaktır.” dedi.

“Yaşam alanlarımızda doğalgaza daha dikkat etmeliyiz”

Keşan’da doğalgaz altyapı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ve pek çok yapıya doğalgaz bağlantısı yapılarak kullanıma geçildiğini ifade eden Cengizhan Aktan, “Doğalgaza karşı bir duruşumuz yok. Nasıl ki araçlarda LPG kullanımı, trafik kazalarında patlama ve yangın riskini artırıyorsa, yaşam alanlarımızda doğalgaz altyapısı ve tesisatına artık daha da dikkatli hareket etmemizi gerektiriyor. Bizim vurgulamak istediğimiz budur. Doğalgaz şirketleri, altyapıda ve bina girişlerinde gerekli önlemleri alıyor, otomatik gaz kesme sistemlerini kuruyor, bina içlerinde denetimlerini gerçekleştiriyor; ancak bizlerin de yaşam alanlarımızda artık daha dikkatli hareket etmemiz ve teknik kurallara uymamız gerekiyor.”

“Allah’tan, ülkemize bir daha böyle büyük felaketler yaşatmamasını diliyoruz”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi başta olmak üzere, meydana gelen tüm depremlerde hayatlarını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına da başsağlığı dileyen Cengizhan Aktan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Allah’tan, ülkemize bir daha böyle büyük felaketler yaşatmamasını diliyoruz. Ancak, eşeğimizi önce sağlam kazığa bağlayıp, sonra Allah’a emanet etmek gerektiğini dile getiren atalarımızın sözünü de hatırlatmakta yarar görüyoruz.”