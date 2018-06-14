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14 Haziran 2018 12:16

İpsala 30 Yataklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Edirne’nin İpsala ilçesinde yapılan Devlet Hastanesi yapılan törenle hizmete açıldı.

İpsala 30 Yataklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı

14 Haziran 2018 12:16


İpsala Devlet Hastanesi açılış törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, İpsala Kaymakam Vekili Süleyman Bakan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.


İpsala 30 Yataklı Devlet Hastanesi hizmet binası açılış töreni İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yeni hastanenin İpsala İlçesi için olan önemi ve yeni hastanenin özellikleri ile ilgili bilgi verdi.


Konuşmaların ardından kurdele kesen heyet yeni hastane binasını ve yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




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