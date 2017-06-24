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24 Haziran 2017 13:32

İpsala Gümrüğü’nde kuyruk devam ediyor

Bayram tatili dolayısıyla İpsala Gümrüğü’nde yaşanan trafik yoğunluğu daha da arttı.

İpsala Gümrüğü’nde kuyruk devam ediyor

24 Haziran 2017 13:32


Cuma mesai saati bitimiyle birlikte bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen binlerce kişi, İpsala Gümrük Kapısı’na akın etti. Kalabalık nedeniyle yaklaşık 5 kilometre kuyruğun oluştuğu İpsala’da, yurt dışına çıkmak isteyenler, yaklaşık 3-4 saatlik beklemenin ardından gümrüğü geçerken, Yunanistan Kipi Gümrük Kapısı’nda da uzun süre beklemek zorunda kalıyor.


Öte yandan, yaşanan yoğunluğun sebeplerinden birinin de kalabalığı fırsat bilerek, yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ şüphelileri olduğu öğrenildi. İpsala Gümrük Kapısı’nda polis ekipleri ve gümrük muhafaza ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Araç kuyruğunun akşam üzerine kadar İpsala ilçesi girişine kadar uzayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, vatandaşlar ise yaklaşık 30 derece sıcaklığın olduğu havada, zor durumda kalıyor.




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