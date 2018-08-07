Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 17:27

İşbilen: "İnsanların bize tolerans göstermesini istiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Uzunköprü Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan sahipsiz sokak hayvanları geçici bakımevinin temeli törenle atıldı.

İşbilen:

07 Ağustos 2018 17:27


Temel atma töreninde konuşma yapan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen "Sokak hayvanlarına bakan, yemini suyunu veren birçok insanımız var ancak üzülerek söylüyorum ki bazı vatandaşların da hayvanlara toleransları yok. Bu da yetmezmiş gibi hayvanlara bakan, onlara adeta kendi evlatlarıymış gibi davranan insanlara tepki de gösteren arkadaşlarımız var. İnşallah bu geçici bakımevi ile birlikte hem hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması hem de bu anlamda insanların biraz daha eğitilmesi amacı güdüyoruz. Biz tolerans istiyoruz. Bizlere sokak köpeklerini alın, toplayın diyerek birçok şikayet geliyor. Köpekleri toplayamazsınız; köpekleri geçici bakımevinde bakımlarını yaptıktan sonra yasa gereği bulundukları doğal ortama bırakmak zorundasınız" dedi.


Temel atma törenine Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Özlem Becan, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç