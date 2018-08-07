Temel atma töreninde konuşma yapan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen "Sokak hayvanlarına bakan, yemini suyunu veren birçok insanımız var ancak üzülerek söylüyorum ki bazı vatandaşların da hayvanlara toleransları yok. Bu da yetmezmiş gibi hayvanlara bakan, onlara adeta kendi evlatlarıymış gibi davranan insanlara tepki de gösteren arkadaşlarımız var. İnşallah bu geçici bakımevi ile birlikte hem hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması hem de bu anlamda insanların biraz daha eğitilmesi amacı güdüyoruz. Biz tolerans istiyoruz. Bizlere sokak köpeklerini alın, toplayın diyerek birçok şikayet geliyor. Köpekleri toplayamazsınız; köpekleri geçici bakımevinde bakımlarını yaptıktan sonra yasa gereği bulundukları doğal ortama bırakmak zorundasınız" dedi.

Temel atma törenine Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Özlem Becan, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.