İsrail’in Kudüs’teki katliamı Keşan’da da protesto edildi

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde, İsrail karşıtı sloganlar atılarak, basın açıklamasında bulunuldu. Protesto eylemine, Keşan Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Orman, Fikri Asım Derneği Keşan Şubesi Başkanı Asım Göksu, İlim Yayma Cemiyeti Keşan Şubesi Başkanı Mehmet Çaylak, Eğitim Bir-Sen Keşan Temsilcisi Erdinç Erdemir ve vatandaşlar katıldı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Orman, "Ey insanlar şu gölgesinde gölgelendiğimiz Ramazan ne mukaddes bir ay ise şu Kabe’nin şubeleri olan camiler ne mukaddes evler ise birbirimizin namusu, izzeti ve toprağı da o kadar mukaddestir. Bugün zulüm gemi azıya almış bütün vahşetiyle Müslümanların haremine göz koymuştur. Bizler suskun ve aciz, üzerine ölü toprağı serpilmiş ümmet, hala yüreğimiz sızlamayacak mı? Sivil güçlerimiz, teşkilatlarımız Allah için büyüttüğümüz iradelerin Allah için öfkelenme vakti gelmedi mi? Utanmak bizlere peygamber mirası iken biz bu mirası rahat yataklarımızda, heva ve hevesimizde mi kaybettik?” dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.