İşsizlere müjde

İşsizler, başvurularını İŞKUR'a yapmaya başlarken son başvuru tarihi ise 14 Eylül Cuma günü. Temizlik işçisi başvurularının arasında üniversite mezunlarının olduğu da ifade edildi.

İŞKUR Edirne İl Müdürü Şengül Çildam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplum Yararına Programlarına katılım şartları kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak” dedi.

Çildam son olarak, “Programlara son başvuru tarihi 14.09.2018 olup katılmak isteyen kişiler en yakın İŞKUR ya da www.ıskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapabilirler. İş Kurumu Edirne il Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 550 kişilik düzenlenecek TYP'nin ilçelere göre kontenjan dağılımı; Merkez ilçe 271 kişi, Lalapaşa 10 kişi, Uzunköprü 80 kişi, Keşan 100 kişi, Enez 20 kişi, Havsa 17 kişi, İpsala 22 kişi, Meriç 20 kişi, Süloğlu 10 kişi olarak belirlenmiştir” şeklinde konuştu.