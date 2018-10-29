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İsterseniz yerelden geçin..Arpacık soğan toprağa ekildi

Edirne’de köyde yaşayan kadınlar, arpacık soğan ekimine başladı.

Edirne'de köyde yaşayan kadınlar, arpacık soğan ekimine başladı. Yazın kuru soğan olarak hasat edilecek arpacık soğanlar toprakla buluştu. Bu yıl fazla yağış nedeniyle ilkbaharda ekilemeyen soğan, kadın çiftçileri harekete geçirdi. Kadın çiftçiler, soğan ekimini sonbahar da gerçekleştirdi.


Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde arpacık soğan ekimi yapan Rabia Yıldız, "Bu yaz soğanlarımızı nisan ayında ekmek zorunda kaldık. Çok yağıştan dolayı. Beklediğimiz verimi alamadık. Bu yıl ilkbaharda fazla yağış olur endişesiyle soğanlarımızı Ekim ayının sonlarına doğru ektik. Bu yıl kışlık soğanlarımız çok fazla olmadı. Mart ve Nisan yağışlardan dolayı bazı komşularımız geçen sene hiç soğan ekemedi ve bu kış kuru soğansız kaldı. Kışlık soğan ihtiyacını parayla karşılamak zorunda kaldı. Bizim kışlık ihtiyacımız az da olsa oldu. Yetmediği zaman pazardan soğan alacağız" dedi.

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