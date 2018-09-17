İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan Edirne'de

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Trakya'da toprağın el değiştirmesi, yerinde istihdamı ortadan kaldırıyor" dedi.

2019'da yerel seçimleri çalışmasına, “İYİ'lik kervanı yola çıkıyor” projesiyle start veren İYİ Parti'nin ilk durağı Edirne oldu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Trakya'daki toprakların el değiştirdiğini ifade eden Türkan, “Trakya'da toprak el değiştirdi. Yerinde istihdam dediğimiz var ya herkes kendi köyünde yaşayacak ve iş yapacak. Toprağın el değiştirmesi yerinde istihdamı ortadan kaldırıyor. Anadolu'dan büyük şehirlere olan göç Edirne'de de başladı. Gençler artık köyde kalmamaya başladı. Edirneli gençlerin Edirne dışına çıkmak için bir takım yollar aradığını görüyoruz. Büyük kentlerde kendilerine umut aradığını görüyoruz. Buralarla alakalı yeni vizyon aranması gerekiyor. Bu yerel yönetimler açısından da önemli. Yerel yönetimler sadece Kırkpınar şenliklerin arkasına sığınarak iyi bir yöneticilik yapıyorum anlamına gelmemeli. Edirne sınır kent. Edirne tarım kenti. Edirne sanayi kenti. Bunların hepsinin meç edilmesiyle. Edirne hem sosyal hayatıyla hem de kültürel hayatıyla çok önemli bir metropol olabilir. Bunu farkına varabilen yöneticilerle Edirne sınırda çok önemli. Osmanlı dönemindeki kadar önemli bir kent haline gelebilir. Biz iddia ediyoruz önümüzdeki yerel seçimlerde bu vizyona sahip belediye başkan adayı ile yola çıkacağız” dedi.