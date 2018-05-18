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18 Mayıs 2018 16:06

Jandarma, hayvan kaçakçılarına geçit vermedi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 82 hayvan adet ele geçirildi.

Jandarma, hayvan kaçakçılarına geçit vermedi

18 Mayıs 2018 16:06


Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-İpsala kara yolu üzerinde Ü.D. yönetimindeki kamyonette yaptığı aramada; 7 kafes içerisinde Yunanistan üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen; 8 yabani kaz, 5 büyük tavşan, 18 minyatür ördek, 35 tavşan, 4 kuğu, 6 yabani horoz ve 6 tavus kuşu olmak üzere 82 hayvan yakaladı.


Sürücü Ü.D. gözaltına alınırken, hayvanlara ise el konulurken, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde, İpsala Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince su verilerek, beslendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hayvanlar, İstanbul’daki Polonezköy Tabiat Parkı’nda bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi.


Ü.D., ’4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet’ ve ’5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçlarından cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, kullanılan kamyonet 15 gün süreyle trafikten men edildi.




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