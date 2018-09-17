Jandarma, okul servis araçlarını denetledi

Jandarma Trafik Timleri, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul geliş gidiş güzergahlarında ve öğrenci giriş-çıkış saatlerinde il genelinde taşımalı sistemde öğrenci taşıması yapan servis sürücüleri ile servis araçları sıkı denetimden geçirildi.

Denetimler esnasında özellikle araçların teknik özellikleri, öğrenciler için emniyet kemeri bulundurulması, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemleri, araç muayeneleri ve sürücülerin yeterliliği kontrol edildi. Denetimlerde, taşıma esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili sürücülere ve öğrencilere bilgiler verilerek, konuyla ilgili broşür dağıtılırken, kural ihlali yapan ve eksiklikleri bulunan araç sürücülerine idari yaptırım uygulandı.

Denetim ve bilgilendirme seminerleri, eğitim-öğretim sezonu boyunca devam edecek.