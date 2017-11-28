Jandarma personeline ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele’ eğitimi

Düzenlenen eğitimin sunumunu, Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünde görevli Müdür Sevgi Mert ve Psikolog Ayla Şans gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalarda paydaş kurumlar ile işbirliği çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 80’e yakın İl Jandarma personelinin katılım sağladığı eğitim, soruların cevaplandırılması ile son bulmuştur” denildi.