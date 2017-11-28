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28 Kasım 2017 15:44

Jandarma personeline ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele’ eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı, Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından il jandarma personellerine “Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında eğitim düzenlendi.

Jandarma personeline ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele’ eğitimi

28 Kasım 2017 15:44


Düzenlenen eğitimin sunumunu, Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünde görevli Müdür Sevgi Mert ve Psikolog Ayla Şans gerçekleştirdi.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalarda paydaş kurumlar ile işbirliği çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 80’e yakın İl Jandarma personelinin katılım sağladığı eğitim, soruların cevaplandırılması ile son bulmuştur” denildi.




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