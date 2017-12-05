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05 Aralık 2017 16:17

Jandarma personeline ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele’ eğitimi

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından jandarma personellerine “Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslararası Mücadele” kapsamında eğitim düzenlendi.

Jandarma personeline ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele’ eğitimi

05 Aralık 2017 16:17


Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen eğitimin sunumunu, Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Ayla Şans ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Psikolog İrem Çetintaş gerçekleştirdi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik yapılan çalışmalarda paydaş kurumlar ile işbirliği çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli yaklaşık 30 personelin katılım sağladığı eğitim, soruların cevaplandırılması ile son buldu.




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