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06 Haziran 2018 15:41

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Edirne’nin Havsa ilçesi Osmanlı köyünde terk edilmiş bir araçta 53 kilogram 50 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

06 Haziran 2018 15:41


Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli şahsın 34 KZ plakalı kiralık araçla yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul’a götüreceğinin öğrenilmesi üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda söz konusu araç Osmanlı köyünde kapıları kilitli şekilde terk edilmiş halde bulundu.


Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken araçta yapılan aramada; aracın bagaj kısmında 2 adet çanta içerisinde 50 adet paket halinde 53 kilogram 50 gram esrar (skunk) ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu madde ve araca el konurken, şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.




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