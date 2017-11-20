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20 Kasım 2017 16:26

Jandarmadan 438 bin TL’lik kaçak eşya operasyonu

Edirne’de, jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 438 bin TL olan kaçak cep telefonu, içki, sigara ve elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Jandarmadan 438 bin TL’lik kaçak eşya operasyonu

20 Kasım 2017 16:26


Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan ihbar üzerine, işletmeciliğini İ.A. ve A.K. isimli şahısların yaptığı işyerlerinde arama gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen, Samsung SMB 310 marka (3 bin 695) adet cep telefonu, (369) adet telefon bataryası, (157) adet sigara likidi, (11,4) litre Macthka marka rakı, (1) adet 1000 ml Jack Daniels marka viski, (223) Litre Black Regal marka viski, (97) Litre Black Bear marka şarap, (65) Litre Savoy marka votka, (110) paket LM marka sigara, (34) adet muhtelif telefon arkalığı ele geçirilerek el konulduğu bildirildi. Yakalanan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 438 milyon TL olduğu açıklandı.


Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, işletme sahipleri hakkında toplam 4 bin 895 TL idari para cezası kesildi. Şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.




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