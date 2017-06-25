Jandarmadan Kapıkule’de şekerli, kolonyalı karşılama

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konularında bilgi vererek broşür dağıtan jandarma ekipleri, vatandaşların bayramlarını kutladı.

Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin, bölgedeki sınır kapılarında 24 saat esasına göre sürdürdükleri trafik denetimleri devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla, yurt dışından gelen misafirleri kolonya ve şeker ile karşılayan Türk jandarması, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını tebrik etti.

Bayram tatili boyunca karayollarında beklenen yoğunluğun yaşanması nedeniyle, trafikte uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlatan jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.