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17 Haziran 2018 14:44

Jandarmadan kolonyalı, şekerli bayram uygulaması

Edirne merkez ve ilçelerinde, bayram süresi boyunca uygulama yapan jandarma trafik ekipleri, sürücülere şeker ve kolonya ikram etti.

Jandarmadan kolonyalı, şekerli bayram uygulaması

17 Haziran 2018 14:44


Edirne merkez ve ilçelerinde Ramazan Bayramı nedeniyle tatillerini yapmak üzere çeşitli güzergahları kullanan araç sürücülerine, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince şeker ve kolonya ikram edildi.


Ramazan Bayramı nedeniyle çok sayıda İstanbullu da Ege’deki sahillere ve illere akın etti. Edirne’nin Keşan ilçesinden geçen trafiğin yoğun olması nedeniyle; Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Keşan-Enez Karayolu ile Keşan-Mecidiye Karayolu’nda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada genel sorgulamalar yapılırken, jandarma ekipleri aynı zamanda da sürücülere ve araçlardaki vatandaşlar şeker ve kolonya ikram ederek Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri bayram nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı uyararak dikkatli araç kullanmalarını istedi. Yolculuk yapan vatandaşlar da, jandarmanın uygulamalarından memnun olduklarını söyledi.


Sürücülere, bilgilendirici broşürler de dağıtan jandarma ekipleri, özellikle Erikli ve Enez sahil yollarında önlemlerin artırıldığını ve maket trafik araçları ile algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.




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