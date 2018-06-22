Jandarmadan uyuşturucuya karşı uygulama

Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Jandarma sorumluluk bölgesinde, 110 personelin katılımıyla başta turizm bölgeleri olan Keşan-Erikli ve Enez ilçesi olmak üzere tüm ilçelerde parklar, metruk binalar, inşaatlar, köprü altları, mahalle, sokak ve umuma açık yerler ile yol kontrol noktalarında uygulama yapıldı. Uygulamada şüpheli görülen şahıs ve araçların kontrol edildi. Yapılan uygulamada 81 ayrı bölgede 202 iş yeri, 14 metruk bina ve inşaat kontrol edilirken 6 bin 251 şahıs ve bin 794 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda arandığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.