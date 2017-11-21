Kaçak ürünler kapış kapış gidiyor

TASİŞ’de, Türkiye’deki bazı gümrüklerde yakalanan kaçak ürünler, sergilenerek satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından en çok elektronik aletlerin ilgi gördüğü TASİŞ’de, kıyafetten oyuncağa, bilgisayardan cep telefonuna kadar bir çok ürünü bulmak mümkün. Uygun fiyatlarla satılan ürünler, vatandaşlar tarafından kapış kapış alınıyor. Bu sayede Türkiye’deki bazı gümrüklerde yakalanan kaçak ürünler, imha etmektense ticarete kazandırılıyor.

TASİŞ’de alışveriş yapan ev hanımı Ayşe Can, fiyatların uyun olduğunu belirterek, “Bugün buradan geçerken bir uğrayıp içeriyi gezmek istedim. Çok güzel abiyeler var. Bir tane almayı düşünüyorum. Fiyatı çok uygun, kaliteli de. Her zaman iyi ürünler gelmiyor ama geldi mi tam geliyor. Hemen alıyoruz. Burada oldukça ürün var. Biz kadınlar kıyafet düşkünü olduğumuz için nerede olsa ilgimizi kıyafetler çekiyor. Buranın hizmeti çok güzel böyle devam etmesini istiyoruz” dedi.

TASİŞ, Sarıcapaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi Hastane Yokuşu Öğretmenevi karşısında hizmet veriyor.