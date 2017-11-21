Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 15:51

Kaçak ürünler kapış kapış gidiyor

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Perakende Satış Mağazası’ndaki (TASİŞ) uygun fiyatlı ürünler ilgi görüyor.

Kaçak ürünler kapış kapış gidiyor

21 Kasım 2017 15:51


TASİŞ’de, Türkiye’deki bazı gümrüklerde yakalanan kaçak ürünler, sergilenerek satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından en çok elektronik aletlerin ilgi gördüğü TASİŞ’de, kıyafetten oyuncağa, bilgisayardan cep telefonuna kadar bir çok ürünü bulmak mümkün. Uygun fiyatlarla satılan ürünler, vatandaşlar tarafından kapış kapış alınıyor. Bu sayede Türkiye’deki bazı gümrüklerde yakalanan kaçak ürünler, imha etmektense ticarete kazandırılıyor.


TASİŞ’de alışveriş yapan ev hanımı Ayşe Can, fiyatların uyun olduğunu belirterek, “Bugün buradan geçerken bir uğrayıp içeriyi gezmek istedim. Çok güzel abiyeler var. Bir tane almayı düşünüyorum. Fiyatı çok uygun, kaliteli de. Her zaman iyi ürünler gelmiyor ama geldi mi tam geliyor. Hemen alıyoruz. Burada oldukça ürün var. Biz kadınlar kıyafet düşkünü olduğumuz için nerede olsa ilgimizi kıyafetler çekiyor. Buranın hizmeti çok güzel böyle devam etmesini istiyoruz” dedi.


TASİŞ, Sarıcapaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi Hastane Yokuşu Öğretmenevi karşısında hizmet veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
13
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç