KADEM kadın öğretmenlere kadın ve sivil toplum çalışmalarını anlattı

KADEM Trakya ve Tekirdağ temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, Trakya Üniversitesinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) desteğiyle hayata geçirdiği Ecdada İlim Köprüsü Projesi çerçevesinde düzenlenen STEM eğitimine katılan Batı Trakyalı kadın öğretmenlere; “Sivil Toplumda Kadın Hareketi ve Bir Tecrübe: KADEM” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunuma, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi, projenin fikir sahibi Dr. Nilgün Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı ile KADEM’in Tekirdağ temsilcileri katıldı. Sunumun ardından protokol üyeleri, STEM eğitimine katılan Batı Trakyalı Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinin çalışmalarını inceledi.

Türkiye’de kadının konumu ve mevcut sorunlara karşı kadını güçlendirmek, statüsünü artırmak ve toplumda etkin hale getirmek için kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan KADEM ve çalışmalarının Batı Trakya’daki kadın öğretmenlere tanıtılmasının amaçlandığı toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunların çözümünde artan önemine vurgu yapıldı.

Sunumda, sivil toplumun gelişim sürecinde, kadın hareketlerinin yeri tarihsel bir perspektifle ele alınarak, KADEM’in kadın konusuna bakışı, çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca kadın sorunlarının tanımlanması ve bu sorunlara çözümler üretilmesi için, ithal kavram ve bakış açıları yerine her kültürün, her medeniyetin kendi değerlerinden beslenen, kendi soru ve sorunlarına kendisinin çözüm ürettiği bir yaklaşımın önemine vurgu yapıldı. Bu kapsamda, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” kavramının, söz konusu yerel bakış açısına karşılık geldiği ifade edildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği Trakya ve Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şahin Şentop sunum sırasındaki konuşmasında, kadın ve erkek arasında eşitliği, hakkaniyeti ve dengeyi kapsayan, kadının erkeği, erkeğin ise kadını tamamladığını belirten, “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” kavramının; tek tip kadın anlayışının sınırlarına takılmadan, farklı kadın kimliklerini tanıyan bir söylemle, kadın ve erkeğin fırsat ve olanaklara eşit oranda sahip olması ve toplumun geleceğine ortak bir katkı sunmasının önemli olduğuna değindi.

Projenin geliştirilmesinde rol üstlenen Dr. Nilgün Tabakoğlu ise konuşmasında, toplantıyla Balkanlar ve Batı Trakya’daki soydaş kadınlara yeni bir ufuk açmaktan, onları kadın ve sivil toplum çalışmaları konusundaki bilgilendirerek önemli bir ihtiyaçlarına cevap vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Dr. Nilgün Tabakoğlu, “Projeyle gönül coğrafyamızdaki kadınlara yeni pencereler açmak, soydaşlarımızla olan birlik ve beraberliği güçlendirmek istedik. Batı Trakyalı kadınlarımızla her türlü konuda iş birliği içerisinde olmak, onlara yeni ufuklar ve platformlar açmak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta KADEM Trakya ve Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şahin Şentop olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.