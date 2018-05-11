Kadim Osmanlı geleneği Edirne’de bir kez daha yaşatıldı

Osmanlı padişahlarından 2’inci Ahmed ve 2’inci Mustafa’ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Ulu (Eski) Cami, geleneklere uygun olarak cam vazolara yerleştirilen beyaz, pembe ve kırmızı karanfillerden oluşan 5 bin adet mevsim çiçekleriyle donatıldı. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır" şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası kapsamında 2014 yılında tekrar hayata geçirilerek bu yıl da sürdürüldü.

“5 bin adet mevsim çiçeğiyle camimizi donattık”

Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, 5 bin adet mevsim çiçekleri ve karanfillerle Osmanlı geleneklerine uygun olarak bu yıl da Eski Cami’yi süslediklerini belirterek, “2018 yılı Vakıf Haftası’nı icra ediyoruz. Bu seneki temamız ‘Vakıf kuran kadınlar.’ Hafta boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 yıldır da Edirne’ye hatırlattığımız farklı bir etkinlik için buradayız. Camimizi temin ettiğimiz 5 bine yakın mevsim çiçekleriyle donatıyoruz. Cuma namazı için ibadete gelen ve ziyarete gelen insanlarımız inşallah caminin içerisindeki hoş kokuyu duymuş olacaklar ve diledikleri kadar çiçekleri alıp evlerine, yanlarına götürebilecekler" dedi.