Kahraman Mehmetçik’in yağı Trakya Birlik’ten

Türkiye’nin önde gelen üretici kuruluşları arasında gösterilen Trakya Birlik’in ürettiği yağların talep edildiği miktarlarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Mehmetçik’e gönderilmesi, başta Trakya Birlik ortakları olmak üzere 7’den 70’e herkesi hem duygulandırdı hem de mutlu etti.

“Askerimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Trakya Birlik adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Ordumuza yağ verme konusunda hiçbir sıkıntımız yok, bundan büyük gurur duyduk. Trakya Birlik olarak üzerimize ne düşerse her zaman ordumuzun, askerimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Vatanımıza, toprağımıza ve ülkemize sahip çıkmak zorundayız”

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve topraklarımızın korunması için Afrin’de ve Güneydoğu’da terörle mücadele eden Mehmetçiğimiz savaşmaya devam ediyor. Allah tüm Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin İnşallah. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onlar bizim evladımız. Bu vatan için orada gece gündüz demeden, soğuk sıcak, iklim şartlarının oldukça elverişsiz olmasına rağmen mücadelesine devam ediyor ve vatanımıza göz diken hainlere de dersini veriyor. Biz Fertler olarak, Milletvekilleri olarak ve bölgemizdeki millet olarak askerimizin her daim 24 saat yanındayız ve arkasındayız. İnşallah orada başarılı olacağız. Bundan endişemiz dahi yok. 35 yıldır dış güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunların neticesi olan terör belasını kökünden bitireceğiz. Bu konuda hükümetimiz ve milletimiz de kararlıdır. Özellikle gençlerimizin de Afrin’e her an gitmeye hazır olduğunu görüyoruz. Söz konusu vatan olunca hepimizin bir ve beraber olduğu aşikâr ortada. Vatanımıza, toprağımıza ve ülkemize sahip çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.