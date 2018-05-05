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05 Mayıs 2018 19:30

Kakava Ateşi yandı

Edirne’de geleneksel Kakava Ateşi Sarayiçi’nde yakıldı.

Kakava Ateşi yandı

05 Mayıs 2018 19:30

Baharın gelişini doyasıya kutlayan Romanların yanı sıra kente akın eden binlerce kişi doyasıya eğlendi.


Edirne’de her yıl 5 Mayıs tarihinde kutlanan Kakava Şenlikleri, Sarayiçi’nde yakılan dev ateşle başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Ermeydanı’nda hazırlanan dev ateş etrafında toplanan binlerce vatandaş, dokuz sekizlik ezgilerle doyasıya eğlendi.



Kakava ateşi yandı


Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Şenlikleri için yaklaşık 5 ton odundan hazırlanan dev ateşi, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, başkan vekili Erkan Makas, meclis üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve protokol üyeleri hep birlikte yaktı.



Tüm zamanların ziyaretçi rekoru: 60 bin kişi


Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri için hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce ziyaretçi kente akın attı. Kakava ateşinin yanmasıyla davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlenen ziyaretçiler, şenliklerin çok renkli ve güzel olduğunu söyledi.


Öte yandan Kakava&Hıdrellez ritüelleri, sabahsa karşı Sarayiçi Bölgesinde Tunca Nehri kenarında yapılacak etkinliklerle devam edeceği bildirildi.




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