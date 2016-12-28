Kalp, soğuk havalarda zorlanıyor

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can İyiiz, “Kalp yetmezliği, tansiyonu, şekeri olan yaşlı hastaların, kalbin yedek gücü zaten azaldığı için böyle bir duruma uyum sağlamaları oldukça güçlüğe sebep oluyor” dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can İyiiz, soğuk havalar kalp hastalarını nasıl etkilendiği yönündeki soruya sıcakta genişleyen damarların soğukta büzüldüğünü hatırlattı. Dr. İyiiz, “Daha önce sıcak havalarda kalbin damarların genişlemesiyle ne kadar büyük bir yük altında kaldığını söylemeye çalışmıştık anlatmıştık. Şimdi soğuk havalarda da anlamanız için tam tersi oluyor sıcakta genişleyen damarlar aşırı büzülüyorlar. Aşırı büzülen damarlar kalbin çalışması için kanı pompalaması için aşırı bir güçlük yaratıyorlar. Kalbimiz bu sırada normal oda sıcaklığında yaptığı işin 2-3 katını yapmaya çalışıyor. Bu da tabii üzerine büyük bir yük getiriyor. Sağlıklı normal insanlar bunu bir şekilde karşılıyorlar. İşte dakika nabız sayısını artırıyorlar. Kalbi daha fazla çalışmaya sevk ediyorlar. Ama kalp yetmezliği olan, tansiyonu olan, şekeri olan yaşlı hastalarımızda kalbin yedek gücü zaten azaldığı için böyle bir duruma uyum sağlamaları oldukça güçlüğe sebep oluyor. İşte kalp yetmezliği belirtileri artıyor, nefes darlıkları artıyor, hiçbir zaman olmuyorken göğüs ağrıları başlıyor. Özellikle hele hele soğukta, ağır bir iş yapmaya kalktıkları zaman, bahçe temizlemeye, bir yeri kazmaya, ağır şeyler taşımaya kalktıkları zaman” dedi.

Dr. İyiiz hastaların soğuk havalardan kendilerini kollamaları gerektiğini kaydederek, “Onun için soğuk havalarda mümkün olduğu kadar aşırı soğuğa maruz kalmamalarını hastalarımızın, mutlaka kalacaklarsa ısı kaybını önleyecek şekilde, başlarını kapatarak, boyunlarını kapatarak, üzerine gereken şeyleri alarak vücuttaki ısı kaybını önlemeleri lazım. İlaçları da ayrıca bir önem kazanıyor. İlaçlarına da dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu arada şunu da söylemek gerekir normal gördüğümüz grip, zatüre gibi hastalıklar kapalı ortamlarda daha fazla yaşamaya bağlı. Vücut direncinin düşmesiyle daha da artıyor. Bunlar kalbin iş yükünü ekstra artıran şeyler hele hele ateşle seyrettikleri zaman. Gereken aşıları da mevsim başında yaptırmaları bu hastalıklara daha az yakalanmalarını ve kalplerinin korunmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.