Tekün, yorgunluk, halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kemik ağrısı gibi sağlık sorunları yaşayanların, D vitaminini yumurta sarısı, bazı balıklar ve karaciğer yiyerek alabileceklerini belirtti.

Uzman Diyetisyen Ece Tekün, kış aylarına girerken, günlerin kısa, havanın soğuk olması, yoğun ve stresli çalışma temposundan kaynaklı bazı etkenlerle birlikte birçok insanın karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinleri tercih ettiğini söyledi. Beslenme düzeninin aksamasının beraberinde bağışıklık sisteminde düşmeye ve hastalıklara daha kolay yakalanılmasına sebep olduğunu belirten Tekün, "Ancak bazı sağlıklı planlamalar yapılarak kış aylarında bağışıklık sistemimizi ve ruh halimizi yükselterek kışın alınan gereksiz kalorilere dur diyebiliriz" dedi.

Kapalı ofis ortamında çalışanlar dikkat

Uzman Diyetisyen Ece Tekün, kapalı ofis ortamında çalışma durumu olan kişilerin güneş ışınlarının konumundan kaynaklı yeterli miktarda D vitamini alamadığını dile getirerek, "Yapılan çoğu bilimsel çalışmada da D vitamini ve bağışıklık sistemi arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Güneşin yararından faydalanamayan çoğu kişinin zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğu kanaatine varabilir ve D vitamini eksikliği belirtileri arasında olan yorgunluk, halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kemik ağrısı gibi sağlık sorunları ile uğraşıyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken muhakkak bir kan tahlili yaptırıp hekiminize danışmanız olacaktır. D vitamini yumurta sarısı, bazı balıklar ve karaciğerde az miktarda bulunmaktadır. Fakat D vitamini değeriniz çok düşük seviyelerde ise dışarıdan takviye ile tamamlamanız gerekmektedir" diye konuştu.

Kışın olmazsa olmazı tarhana çorbası

Tarhana çorbasının kış aylarının olmazsa olmazı olduğunu hatırlatan Tekün, "Tarhana çorbası protein, B grubu vitaminler, folik asit, potasyum, kalsiyum, fosfor, likopen açısından iyi bir kaynaktır. Tarhana, besin içeriği yüksek olduğundan ve pişirme kolaylığı olduğundan dolayı gün içerisinde dilerseniz sabah, öğle veya akşam içerisine kıyma, süt ilave ederek besleyiciliğini biraz daha arttırarak tüketebilirsiniz" dedi.