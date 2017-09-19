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19 Eylül 2017 13:40

Kapıkule’de 11 kilometre tır kuyruğu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 11 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule’de 11 kilometre tır kuyruğu

19 Eylül 2017 13:40

Bulgaristan’a açılan bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli’de ise 8 kilometre kuyruk oluştu.


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Türk gümrük kapılarında tır geçişleri ya da personel sayısı ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapması ve az personel bulundurmasından kaynaklandığını söyledi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar, 11 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan’a açılan bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli’de ise 8 kilometre kuyruk oluştu.


Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaklaşık 12 saattir bekleyen tır sürücüsü Mehmet Çevik, “Yıllardır aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Biz tırcıların çilesi bu, değişmeyecek de. Hem sıcakla boğuşuyoruz hem de uzun bekleme süreleri bizi yoruyor. Hayırlısı diyelim umarım düzelecektir” dedi.




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