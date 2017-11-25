Tır kuyruğu Kapıkule’de 15, Hamzabeyli’de ise 8 kilometreye kadar ulaştı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, tır yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda, yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 15 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 8 kilometre uzun araç kuyruğu oluştu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Türk gümrük kapılarında tır geçişleri ya da personel sayısı ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapması ve az personel bulundurmasından kaynaklandığını söyledi.