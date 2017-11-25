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25 Kasım 2017 16:04

Kapıkule’de 15 kilometre tır kuyruğu

Edirne’de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar uzun kuyruk oluşturdu.

Kapıkule’de 15 kilometre tır kuyruğu

25 Kasım 2017 16:04

Tır kuyruğu Kapıkule’de 15, Hamzabeyli’de ise 8 kilometreye kadar ulaştı.


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, tır yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda, yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar 15 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 8 kilometre uzun araç kuyruğu oluştu.


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Türk gümrük kapılarında tır geçişleri ya da personel sayısı ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını, sorunun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapması ve az personel bulundurmasından kaynaklandığını söyledi.




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