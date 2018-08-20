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20 Ağustos 2018 11:39

Kapıkule’de ‘çile’ kuyruğu 20 kilometre

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 20 kilometreyi aştı.

Kapıkule’de ‘çile’ kuyruğu 20 kilometre

20 Ağustos 2018 11:39

Kurban Bayramı arifesinde oluşan uzun kuyruklara, tır şoförleri tepki göstererek, “Bayramlarda zaten evlerimizde olamıyoruz, en azından kuyrukta sorunlarımıza çare bulsunlar” dedi.


Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule’de, ‘tır’ kuyruğu 20 kilometreyi aştı. Günlerdir, ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, mevcut durumlarının yıllardır aynı olduğunu belirterek adeta isyan etti.



“En büyük sıkıntımız tuvalet”


Yaklaşık 2 gündür kuyrukta beklediklerini dile getiren tır şoförleri, mevcut şartlarının yetersiz olduğunu, yemek ihtiyaçlarının kendi dorselerinde bulunan gıdalarla sağladıklarını ancak tır parkına gelene kadar yaşadıkları en büyük sıkıntının tuvalet sorunu olduğunu söyledi.


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı’na geçiş yapan tır aracının 24 saatte ortalama bin 500 aracın üzerinde olduğunu bildirdi.


Öte yandan Avrupa’ya ihracat yükü taşıyan tırlar, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 20, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 7 kilometre kuyruk oluşturdu.




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