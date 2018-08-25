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25 Ağustos 2018 12:34

Kapıkule’de ‘çile’ kuyruğu bitmek bilmiyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuklarında Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu.

Kapıkule’de ‘çile’ kuyruğu bitmek bilmiyor

25 Ağustos 2018 12:34

Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen Türk işçiler, “2 gündür anamız ağladı” dedi.


Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 4 kilometre kuyruk oluşturdu.


Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin, geliş yolculuklarındaki uzun araç kuyruğu manzaraları, dönüş yolculuklarında da aynı görüntülere sahne oluyor. Kurban Bayramı’nı da baba ocaklarında geçiren gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda 4 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Hollanda’dan Kırşehir’e geldiklerini ve izinlerinin bitmesi ile birlikte tekrar dönüş yoluna geçtiklerini dile getiren Fatma Dişbudak, “2 gündür yoldayız, 2 gündür anamız ağladı” dedi.



Akıcı kapılara yönelsinler


Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından an be an sınır kapılarındaki trafik durumunu paylaşarak, gurbetçi vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle etkilenmemeleri için daha akıcı ve boş olan kapılara yönlenmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamada, Kapıkule’nin yoğun olduğu bildirilirken, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda trafiğin daha akıcı olduğu için o sınır kapılarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri de kuyruklarda kontrollerini sürdürürken, sıra nizamının bozulmaması için sürücüleri zaman zaman uyarıyor.



Çöp skandalı yaşanmadı


Geçtiğimiz yıl aynı dönemlerde yaşanan dönüş yolculuklarında gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bıraktıkları çöplerle ülke gündemine oturmuştu. Bu yıl tedbirli davranmaya çalışan gurbetçi vatandaşlar, çöplerini bu kez orta refüje atmak yerine yol kenarında küçük öbekler halinde biriktirdiği görüldü.




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