Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy Sınır Kapıları’nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşların oy verme işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran’da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak.

Kapıkule’de oy verme işlemi başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar gümrük kapılarında oy kullanmaya başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süreyle sürecek oy verme işlemi 24 Haziran günü saat 17.00’de sona erecek.