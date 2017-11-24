Kapıkule’ye gurbetçiler için 2 bekleme salonu açıldı

Tüfenkci, açılışta yaptığı konuşmada, "Kapıkule Gümrük Kapımızdan yılda yaklaşık 5 milyon yolcu giriş çıkış yapmaktadır" dedi. 2 yolcu salonun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade eden Tüfenkci, "Kapıkule, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğu gibi Avrupa’nın da Doğu’ya açılan kapısıdır. Türkiye’nin en büyük ve en işlek gümrük kapısıdır. Bu nedenle Kapıkule’ye yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kapılarından biri olan Kapıkule’den gelen ve giden yolcuların işlemlerinin çok kısa bir sürede tamamlanmasını ve rahat etmelerini istiyoruz. Buradaki yolcular bizim misafirlerimizdir. Gümrük kapılarımız Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür. Kapıkule Gümrük Kapımızdan yılda yaklaşık 5 milyon yolcu giriş çıkış yapmaktadır. Kapıkule Gümrük Kapısında otobüs yolcuları için daha iyi ve konforlu şartlarda pasaport ve muayene işlemlerinin yapılabilmesi için toplam 700 metrekare büyüklükte 2 adet yolcu salonu inşa edildi. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu yolcu salonlarını 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladılar. Daha önce yolcular otobüslerden indirilerek kontrol ve pasaport işlemleri yapıldığı için yolcularımız açık alanda kışın soğuk havaya yazın ise sıcak havaya maruz kalıyordu. Yeni yolcu salonlarımızda gümrük hizmetleri ülkemize yakışır şekilde daha konforlu ve daha hızlı verilecek. Ayrıca gümrük kontrollerinde etkinlik daha ileriye taşınmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Kapıkulede yüksek güvenlik

Kapıkule’nin 24 saat kamera sistemleriyle izlendiğini belirten Tüfenkci, "Yolcu salonlarımız buraya gelen misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde dizayn edildi. En son teknolojiler ile donatılan yeni yolcu salonları ile birlikte herhangi bir maksatla Ülkemize gelen veya eşya geçiren kişilerin işlemleri beklemeleri ortadan kaldırarak en etkin bir şekilde tamamlanacak. Konforun, rahatlığın yanı sıra güvenliği de çok önemsiyoruz. Bu yeni yolcu salonlarımız, gümrüklü sahanın emniyeti ve kaçak geçişlerin önlenmesi anlamında da önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Geliş ve gidiş bölümleri birbirinden bağımsız olduğu için yolcu salonlarımız giriş-çıkışları tamamen kontrollü hale getirmiştir. 24 saat aralıksız kamera sistemleriyle izlenmektedir. Bagaj X-Ray cihazlarımız var. Hedefimiz bu kapıyı kullanan yolcularımızın/misafirlerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır" dedi.

Programa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çok sayıda kamu, kurum temsilcileri katıldı.

Bakan Tüfenkci, program öncesi Edirne’nin meşhur tava ciğerinin tadına da baktı.