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07 Ocak 2017 19:13

Kar yağışı Arasta esnafını etkiledi

Kar yağışı Arasta esnafını etkiledi

07 Ocak 2017 19:13

Edirne’de etkili olan kar yağışı Tarihi Arasta Kapalı Çarşı’sı esnafını da etkiledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle Tarihi Arasta Kapalı Çarşı’sında bazı esnaf dükkanlarını açmadı.
Edirne’de kar yağışı gün boyu etkisini göstermeye devam ediyor. Karın etkili olduğu kentte bazı pazarlar kurulmazken, kapalı çarşılarda da bazı esnaflar, müşteri azlığından dolayı dükkanlarını açmıyor. Tarihi Arasta Kapalı Çarşı’sındaki esnaf işlerinin kar yağışı sonucu azlığından şikayetçi oldu.
Kar yağışının işlerini etkilediğini belirten Yunus Karahan, “Geçen yıl bu kadar kar yağmadığı için kışı kolay atlattık. Aralık ayından bu yana işlerimiz durgun. Kar yağışından dolayı bazı esnaf arkadaşlarımız dükkanlarını açmadı. Bu şekilde müşteri beklemeye devam edeceğiz. Kirayı ödemekte 3 ay boyunca zorluk çekiyoruz. Malum kış işler az birde çok yağdığı zaman kimse gelmiyor. Hiç satış yapmadan kapadığımız gün oluyor. Rızkımızı beklemek zorundayız” dedi.



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