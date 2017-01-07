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07 Ocak 2017 15:27

Kara kış en çok lastikçileri sevindirdi

Kara kış en çok lastikçileri sevindirdi

07 Ocak 2017 15:27

Edirne’de yoğun kar yağışı en çok lastikçilere yaradı. Sanayi sitesindeki kış lastiği satan esnaf, yoğun mesai yaşıyor.
30 yıldır sanayide lastikçilik yapan Ferhat Bircan, günde 30’a yakın otomobile kıs lastiği ve zincir taktığını belirterek, işlerinin karlı günlerde daha yoğun olduğunu söyledi. Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, Trakya’da da etkili olmaya devam ediyor.
Edirne Valiliği uzun yola çıkacak sürücüleri kesinlikle zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarırken Edirne Belediyesi kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Sanayi sitesinde bulunan dükkanında 30 yıldır lastikçilik yaparak geçimini sağlayan Ferhat Bircan, günde ortalama 30 aracın tekerleklerine zincir taktığını belirterek, “Özellikle havaların soğuması ve yolların buzlanmasıyla işlerimiz daha da yoğunlaştı. Birçok araç sahibi zincir taktırmak için geliyor. Tekerleklere zincir takmak, kaza riskini çok büyük oranda azaltıyor. Sürücüler, bu tip havalarda zincir takmadan yola çıkmasın” dedi.
Edirne Sanayi Sitesi’nde işlerin çok yoğun olduğunu belirten, havanın çok soğuk olmasına rağmen çalışacaklarını ifade eden Gündüz Usta, "Kış sezonu başından bu yana lastik satışlarında bir hareket olmadı. Ancak 2 gündür çok sayıda kar lastiği sattık. İşlerimiz oldukça yoğun ve iyi” dedi.



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