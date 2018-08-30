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30 Ağustos 2018 12:50

Kardeşlerin pankartlı miras kavgasından karar çıktı

Edirne’de annelerinin mirası yüzünden küsen ve kardeşine hakaret içeren yazı yazarak kendi evinin camına asan ağabey, 87 gün, günlüğü 20 liradan, bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kardeşlerin pankartlı miras kavgasından karar çıktı

30 Ağustos 2018 12:50


Edinilen bilgiye göre, Edirne’de yaşayan Mümtaz Ç. (72) ile kardeşi Ahmet Ç.’nin (64), yıllar önce annelerinin mirası yüzünden araları açıldı. Kardeşler, Barutluk Mahallesi’nde karşı karşıya olan evlerinin duvarlarına ve camlarına birbirlerine hakaret içeren yazılar yapıştırdı. Ağabey Mümtaz Ç., kardeşini hedef alarak kendi evinin penceresine "Zavallı kara kedi, zavallı topal ördek. Havlayan it cami duvarına yaslanıp pineklermiş, Gambazlığı meslek edinmiş kişi. Zavallı ucube yaratık, sahtekar topal ördek, penguen" yazıları yazdı.


Kardeş Ahmet Ç. da ağabeyini hedef alarak, "Pavyon erkeği oku’, Babasının sağlığında eve kapıdan değil, pencereden giren adamı tanıyor musunuz? Yakın zamana kadar ramazan ayı ve dini gecelerde içki içen ateisti tanıyor musun? Babasının kovalarken ayakkabı giymeden kaçanı tanıyor musun? Çıkar uğruna parti değiştiren ya da para uğruna kendini pazarlayan adamı tanıyor musun?" şeklinde yazılar yazdı. İfadesinde ağabey Mümtaz Ç. yazıları kendisinin yazdığını kabul etti.


4. Asliye Ceza Mahkemesi, hakaret içerikli yazıların fotoğraflarından yola çıkarak Ahmet Ç.’nin, ağabeyi Mümtaz Ç. tarafından hakarete uğradığına karar kıldı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında mahkemeye yansıyan hakaret davasında 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık ağabey Mümtaz Ç.’yi 87 gün, günlüğü 20 liradan, bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı.


Mahkeme Mümtaz Ç.’nin suçun işleniş biçiminde kastı ve sabıkasız kişiliğini dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.




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