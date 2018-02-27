İlçede karın keyfini çocuklar çıkardı.

Kar yağışına en çok çocuklar sevinirken, bazı vatandaşlar da kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Okulların da tatil edilmesiyle çocukların eğlencesine dönüşen kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Bir yıl aradan sonra yeniden kar sevinci yaşayan çocuklar "Karı çok özledik. Ne zamandır yağmıyordu. Hiç böyle yağacağını düşünmemiştik. Okulların tatil edilmesi de çok güzel. Kar yağışının devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kar yağışına aldırmadan çöplerden karton topladı

Kar yağışı çocuklar için eğlence olurken bazıları için ise olumsuzlukları getirdi. Ekonomik açıdan zor durumda olan ve geçimini çöplerden topladığı kartonlar ile sağlayan 75 yaşındaki Hüseyin Sepetgezer, kar yağışına aldırmadan ekmek parasını çıkarmak için çalışmaya devam etti.

75 yaşında olduğunu belirten ve hala geçimini sağlamak için çalışan Sepetgezer, "Çocuklarımın biri cezaevinde biri asker. Çalışan bir kişiyim. Karton topluyorum. Hurdacılara satıyorum. Kilosu 80 kuruş. Hemen satamıyorum. Ayda elime 500 TL geçiyor. Kendi evim var. Hava da soğuk yok. Emekliliğim yok, yaşlılık maaşım var" dedi.