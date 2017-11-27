Katar Emiri’nin amcası Edirne’de

Şeyh Faisal Bin Kasım Al Tani, Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından kabul edildi. Valilik toplantı salonundaki görüşmeye Başbakanlık Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Başkanı Bekir Karlığa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de katıldı.

“Türk işadamları ile büyük işler başaracağız”

Katarlı iş adamları olarak Türk firmaları ile çalışmak istediklerini, ülkelerinde fabrika kurmak istediklerini belirterek, Türk iş adamlarını davet eden Şeyh Faisal Bin Kasım Al Tani, “Öncelikle biz Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Açıkçası bir Türkiye’yi çok seviyoruz. Türk dostlarımız son zamanlarda Katar’a geldiler. Biz de onların ziyaretine karşılık bu teşekkür ziyaretini gerçekleştirdik. Bölgedeki fabrikaları ziyaret ettik. Bölgedeki 10 - 15 fabrika ile anlaşmalarımız olacak. Onlarla Katar’da işbirliği yapacağız. Anlaşmak istediğimiz fabrikaları ziyaret ettik. Onlarla tanıştık. En yakın zamanda onlarla Katar da Doha da ve başka şehirlerde iş yapacağız ve fabrikalar kuracağız. Geldiğimizde gördük ki Türkiye’deki üretim kaliteli. Üretim kalitesinin yüksek olması bizim için bir avantaj. Türk işadamları ile büyük işler başaracağız” dedi.