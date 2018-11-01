İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışmalar hakkında bilgilendirildi

Edirne’nin İpsala ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Dağıtım Grup Direktörü tarafından TREDAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Dağıtım Grup Direktörü tarafından TREDAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgilendirildi.


İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından ağırlanan Başkan Mehmet Kerman ve Kaymakam Enis Aslantatar, TREDAŞ'ın yaptığı proje ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi, sektörel konularda istişarede bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.