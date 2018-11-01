Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışmalar hakkında bilgilendirildi

Edirne'nin İpsala ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Dağıtım Grup Direktörü tarafından TREDAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından ağırlanan Başkan Mehmet Kerman ve Kaymakam Enis Aslantatar, TREDAŞ'ın yaptığı proje ve çalışmaları hakkında bilgilendirildi, sektörel konularda istişarede bulunuldu.