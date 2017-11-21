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21 Kasım 2017 12:44

Kazan daireleri kontrol ediliyor

Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce, merkezi ısıtma kalorifer sistemi bulunan bina, site ve işletmelerde kazan dairelerinin kontrolleri gerçekleştirildi.

Kazan daireleri kontrol ediliyor

21 Kasım 2017 12:44


Kış aylarının gelmesiyle birlikte kalorifer kazanları yakılmaya başlandı ve Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kalorifer kazanlarıyla ilgili denetimlerini sıklaştırdı.


Merkezi ısıtma kalorifer sistemi bulunan 150’ye yakın sitenin kalorifer kazan daireleri denetimlerinde, satış izin belgesi, kömür uygunluk izin belgesi, kazan yakma talimatnamesi, kalorifer kazanı ve baca bakımını gösteren fatura veya gider makbuzu, uygun yakma yöntemi ve ateşçilere ait ateşçi belgeleri kontrollerini yaptı.



Yoğun duman olabilir


Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, kalorifer kazan dairelerinde ilk yakma esnasında kalorifer bacalarında 10-15 dakika yoğun duman çıkacağını, ancak kalorifer kazanının uygun sıcaklık derecesine ulaştığında, normal seyrinde baca dumanının çıkmaya devam edeceğinin bilgisini aktardı.


Yetkililer ayrıca, Edirne Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nca kömür kalitesini gösteren, satış ve uygunluk izin belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilen kömürlerin, şehre girişlerinde ilk denetimlerinin de Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapıldığının altını çizdi.




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