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04 Mayıs 2018 16:08

Kepçe operatörünün Türkiye’ye iade işlemleri sürüyor

Yunan askerleri tarafından tampon bölgede gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Türk kepçe operatörü Musa Alerik, evrak işlemleri tamamlanmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye gelemedi.

Kepçe operatörünün Türkiye’ye iade işlemleri sürüyor

04 Mayıs 2018 16:08

Yunan polis merkezinde tutulan Alerik’in önümüzdeki hafta Edirne’ye iadesi bekleniyor.


Geçtiğimiz Çarşamba günü Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan tampon bölgede manevra yaparken gözaltına alınan Türk kepçe operatörü Musa Alerik, evrak işlemleri sürdüğü gerekçesiyle bugün de vatan toprağı Edirne’ye gelemedi. Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece 5 ay hapis cezası ile bin 500 euro para cezasına çarptırılan Alerik’in sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pazartesi günü ya da önümüzdeki hafta içi Edirne’ye geleceği belirtildi.


Öte yandan, sabahın erken saatlerinde Pazarkule Sınır Kapısı’nda, ailesi Musa Alerik’in evine dönmesini bekledi. İade işlemlerinin sürdüğü haberini alan Alerik’in ailesi, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ayrıldı.




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